A federação francesa emitiu um comunicado a dar «total apoio» aos internacionais Wesley Fofana e Jules Koundé, alvos de mensagens racistas «intoleráveis» nas redes sociais, depois do afastamento dos Bleus nas meias-finais do Euro 2024.

«Estas comentários repreensíveis vão contra os valores do futebol, do desporto e dos direitos humanos que nos unem», escreve o órgão máximo do futebol francês.