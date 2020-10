O Lille venceu o Estrasburgo neste domingo por 3-0, com um golo de Renato Sanches, e subiu à liderança provisória, ficando à espera do resultado do Rennes.

José Fonte também foi titular do lado do Lille, que teve ainda Xeka em campo a partir do minuto 74.

Além de Renato Sanches, marcaram pelo Lille Celik e Ylmaz.

Outro médio português não teve uma tarde tão feliz. Na estreia com a camisola do Mónaco, Florentino saiu derrotado na visita ao Brest (1-0), saltando do banco ao intervalo, quando os monegascos já perdiam, numa partida em que Gelson Martins jogou os 90 minutos.

Nas outras partidas do dia, o Nimes venceu em casa do Montpellier por 1-0, o Metz ganhou por 3-1 ao Lorient.