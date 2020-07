Renato Sanches e mais dois jogadores do Lille acusaram positivo num teste ao novo coronavírus. A informação foi adiantada por Christophe Galtier, treinador do clube francês, ao justificar a ausência do internacional português, bem como de Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba do treino deste sábado.

Foi mesmo Renato Sanches que fez disparar o alarme no clube francês quando, numa deslocação a Portugal, na folga que se seguiu à primeira fase de preparação do Lille, apercebeu-se da possível infeção. «O Renato está em Portugal. Agora vai ter de realizar dois testes negativos de forma a poder ter autorização para viajar», explicou o treinador.

Quanto aos outros dois jogadores, o treinador diz que estão em França e assintomáticos, devendo ser reintegrados no grupo na próxima segunda-feira.

Segundo Galtier, os três jogadores terão sido infetados nos dias de folga concedidos pelo clube, de 6 a 13 de julho. «Se continuarmos a comportarmo-nos como temos feito até agora, vamos voltar ao confinamento e vai ser uma grande confusão. O Estado tem de tomar medidas. Estive oito dias no sul e vi como as coisas estão por lá», comentou o treinador, preocupado com a situação, citado pelo jornal «L’Equipe».