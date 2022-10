Renato Sanches não tem nenhuma lesão grave, mas deve ser poupado na deslocação do Paris Saint-Germain ao Estádio da Luz, na próxima quarta-feira, para o primeiro jogo entre os dois emblemas para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Recordamos que o internacional português tinha voltado a jogar no passado sábado, frente ao Nice, depois de ter recuperado de uma lesão nos adutores, mas esteve apenas quinze minutos em campo, tendo pedido para sair depois de sentir um desconforto, como assinalou o treinador Christophe Galtier no final do jogo.

Segundo adiante este domingo o jornal L’Equipe, os primeiros exames revelaram que Renato Sanches não sofreu nenhuma lesão «séria», mas também adianta que o jogador deverá ser poupado no jogo da próxima quarta-feira, mas já poderá estar disponível para o segundo embate, na semana seguinte, no Parque dos Príncipes.

De resto, Galtier tem praticamente todo o grupo disponível para o jogo na Luz. A única exceção é Kimpembe, o único jogador entregue ao departamento médico da equipa parisiense, ainda com vinte dias de recuperação pela frente.