Julien Stéphan é o novo treinador do Rennes em substituição de Bruno Genesio, anunciou o clube, atual 13.º classificado da liga francesa, num curto comunicado.

«Bruno Genesio cessa as funções de treinador do Stade Rennais FC. Será substituído por Julien Stephán», refere o clube.

Na mesma nota, o Rennes indica que a saída de Genesio é de comum acordo e por razões estritamente pessoais.

O treinador Bruno Genesio, eleito o melhor do campeonato em 2022, encontrava-se no Rennes desde março de 2021 e qualificou nas duas épocas a equipa para as competições europeias, em 2022/23 e 2021/22 como quarto classificado na Ligue 1.

Julien Stéphan já tinha trabalhado na formação do Rennes e chegou mesmo a liderar a equipa principal de 2018 a 2021, antes de sair para o Estrasburgo onde esteve nas duas últimas temporadas.