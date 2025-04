O Olympique Lyon de Paulo Fonseca venceu o Lille este sábado com uma reviravolta e, desta forma, ascendeu ao quarto lugar da classificação da liga francesa, reentrando nos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada no dia em que o Paris Saint-Germain confirmou a conquista do título.

Paulo Fonseca, apesar de ter assistido ao jogo da bancada, tem muitos motivos para sorrir, apesar do Lyon ter entrado no jogo praticamente a perder, uma vez que o Lille, com André Gomes a titular, marcou logo no primeiro minuto (aos 48 segundos), por Bafode Diakite.

O empate chegou ainda na primeira parte, aos 38 minutos, na sequência de uma polémica grande penalidade, assinalada pelo VAR, por mão na bola de Thomas Meunier. Ainda sob os ecos dos protestos do Lille, Alexandre Lacazette atirou a contar para o empate.

Já na segunda parte, o Lyon entrou com uma crescente posse de bola, mas só conseguiu virar o resultado ao minuto 70, com Thiago Almada a cruzar para a finalização de Rayan Cherki com o pé esquerdo.

Com esta vitória, a equipa de Paulo Fonseca ultrapassa o Lille e também o Nice que, na véspera, caiu diante do Nantes (1-2), para chegar ao apetecido quarto lugar que vale a presença na Champions na próxima temporada.

Confira a classificação da liga francesa