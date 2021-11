Todos os jogadores das ligas profissionais francesas vão jogar no próximo fim de semana com uma «Bleuet», uma flor azul, ao peito, numa ação de solidariedade para com as famílias das vítimas de guerras e atentados terroristas.

À semelhança da papoila inglesa, que também homenageia às vítimas de guerra dos países da Commonwealth, todos os jogadores que vão alinhar nos jogos da 13.ª jornada da Ligue 1 e da 15.ª ronda da Ligue 2, vão jogar com uma flor azul no peito e, no final, cerca de uma centena de camisolas, assinadas pelos respetivos jogadores, vão ser leiloadas no site MatchWornShirt, plataforma utilizada por colecionadores, com o objetivo de angariar fundos para as famílias das vítimas de terrorismo.

O antigo internacional francês Frank Leboeuf, campeão do Mundo em 1998, é o embaixador desta iniciativa e vai estar presente no jogo Lens-Troys que abre a próxima jornada. Não é a primeira vez que a liga francesa se associa à plataforma MatchWornShirt, uma vez que em maio já tinha existido uma ação das duas instituições contra a homofobia, numa campanha que proporcionou 38 mil euros para as associações que combatem a homofobia em França.

Os leilões das camisolas vão começar a 10 de novembro, véspera das comemorações do Armistício da II Grande Guerra, e vão prosseguir até às 15 horas de 28 de novembro.