Após a descida de divisão, o histórico Saint-Étienne vai começar o campeonato com três pontos negativos (mais três que ficam com pena suspensa) e fará as quatro primeiras jornadas à porta fechada, que podem ser seis em caso de reincidência.

O pesado castigo aplicado ao clube com mais títulos franceses – a par do Paris Saint-Germain – surge na sequência dos graves incidentes provocados pelos adeptos no jogo diante do Auxerre, que ditou a descida dos «Verts».

Recorde-se que além de terem invadido o relvado, os adeptos do Saint-Étienne lançaram vários artefactos pirotécnicos na direção de jogadores e outros adeptos.

Reconhecendo a gravidade dos incidentes, o clube anunciou que não vai recorrer dos castigos.