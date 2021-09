Samir Nasri anunciou o fim da carreira como futebolista profissional.

O internacional francês despede-se dos relvados aos 34 anos, ele que estava sem clube desde o verão de 2020, quando deixou o Anderlecht.

Em entrevista ao JDD, Nasri explicou a decisão.«Houve um episódio que me magoou muito e mudou a minha relação com o futebol: a minha suspensão. Foi muito injusto, não tomei nenhum produto de doping. Foi só uma injeção de vitaminas porque estava doente», começou por dizer, lembrando o episódio em que foi suspenso por 18 meses devido à violação das regras antidoping.

Nasri recordou depois a decisão de assinar pelo Anderlecht em 2019, ao lado de Kompany, com quem havia jogado no Manchester City.

«Havia um lado emocional, mas também a ideia de ser jogador e ter um papel na equipa. Como gostaria de treinar, disse a mim mesmo que aprenderia com o Kompany. Mas as coisas não correram como o planeado. Em seguida, o campeonato foi interrompido por causa da covid-19 e após isso nenhum desafio me convenceu. E não me imaginava a voltar para França se não fosse para regressar ao Marselha», justificou.

Samir Nasri termina a carreira depois de passagens por Marselha – onde se formou –, Arsenal, Manchester City, Sevilha, Antalyaspor, West Ham e Anderlecht.

Foi internacional pela seleção francesa 41 vezes e venceu duas vezes a Premier League, pelo City, além de outros títulos.