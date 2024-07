A Sport TV anunciou esta segunda-feira que adquiriu os direitos da liga francesa e vai passar a transmitir, já a partir da próxima época, os jogos da Ligue 1.

Natural destaque para os jogos do Paris Saint-Germain onde alinham Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos, além do possível ingresso de João Neves, mas também para os restantes clubes que contam com jogadores portugueses.