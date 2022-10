O Lorient continua a surpreender na Liga francesa e neste domingo subiu ao segundo lugar, ultrapassando o Marselha, e está apenas a um ponto do líder Paris Saint-Germain.

O Lorient até teve de ir atrás do resultado, depois de ter visto o Brest de Slimani e Pereira Lage chegar à vantagem aos 17m, mas começou a dar a volta ao resultado ainda na primeira parte.

Moffi foi a figura do encontro, ao empatar aos 24m e bisar para a reviravolta aos 53m.

Nos outros jogos da tarde, destaque para o Troyes de Rony Lopes, que perdeu por 3-2 no terreno do Nice.

O Mónaco sem Gelson venceu o Montpellier por 2-0, O Estrasburgo venceu em casa do Angers por 3-2 e o Clermont Foot venceu em casa o Auxerre, apesar do golo de Jubal, bem conhecido do futebol português.