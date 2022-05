O antigo internacional francês Tony Vairelles foi condenado por um tribunal de Nancy a cinco anos de prisão, dois dos quais com pena suspensa, por tentativa de homicídio, num caso que remonta a 2011.

Segundo provou a acusação, o avançado, atualmente com 49 anos, disparou contra seguranças de uma discoteca de Meurthe-et-Moselle, em França.

Os três irmãos de Vairelles também foram condenados com penas que variam entre os três e os cinco anos, mas ainda podem recorrer das respetivas sentenças.

O antigo avançado fez carreira no Nancy, Lens, Lyon, Bordéus, Bastia, Rennes, Tours e Guegnon, tendo ainda representado os belgas do Lierse e os luxemburgueses do Dudelange. Na seleção francesa, onde jogou ao lado de Zinedne Zidane, somou oito internacionalizações e marcou um golo.