O Toulouse, último classificado da liga francesa, na altura em que o campeonato foi suspenso devido à pandemia da covid-19, não exclui a possibilidade de recorrer, caso seja confirmada a despromoção para o segundo escalão.

A verdade é que o Toulouse ainda tinha possibilidades matemáticas de lutar pela permanência quando a competição foi interrompida e o seu presidente, Olivier Sadran, reserva-se ao direito de recorrer para os tribunais caso seja ditada uma despromoção administrativa.

«Ainda não sabemos o que vamos fazer, ainda é cedo para o dizer, mas reservam-nos ao direito de o fazer», destacou o dirigente numa altura em que a liga francesa vai reunir o seu conselho de administração para acatar as decisões do governo, que apontam para o cancelamento das competições.

A atual classificação da liga francesa condena o Toulouse que, com apenas 13 pontos em 28 jogos, teria poucas possibilidades de lutar pela continuação no primeiro escalão, até porque está a 14 pontos do Nimes, o primeiro adversário acima da linha de água.

«Qualquer decisão relativa às despromoções com base na classificação provisória, seja a 27.ª ou a 28.ª jornada [tem um jogo por disputar], será injusta e desigual para o Toulouse e desprovida de qualquer fundamento legal», referiu ainda Olivier Sadran.