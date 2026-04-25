O Mónaco foi até ao terreno do Toulouse empatar 2-2 num jogo a contar para a jornada 31 da Ligue 1. A equipa da casa chegou ao empate já em cima do minuto 90.

Ainda que na condição de visitante, foi o Mónaco a desfazer o nulo nos primeiros minutos do encontro, com Jordan Teze a colocar a formação do principado na frente do marcador. Ao minuto 18 foi a vez de Lamine Camara dilatar a vantagem e levar o Mónaco a vencer por dois golos para o intervalo.

O Toulouse voltou para a segunda parte com vontade de mudar o rumo do jogo e ao minuto 61 reduziu a desvantagem para 2-1 por intermédio de Jacen Russell-Rowe.

Este resultado manteve-se até ao minuto 90 e quando já tudo parecia decidido, Emerson, avançado brasileiro do Toulouse, fez o golo que garantiu o empate e um ponto à equipa da casa.

Com este empate tardio, o Mónaco manteve-se no sétimo lugar, a um patamar dos lugares de acesso às competições europeias. Já o Toulouse somou o quarto jogo seguido sem vencer, no entanto já tem garantida a permanência na Ligue 1 para a próxima temporada.