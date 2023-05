O Toulouse reintegrou o avançado Zakaria Aboukhlal nos trabalhos da equipa.

Recorde-se que o internacional marroquino tinha sido suspenso preventivamente após a RMC Sport ter noticiado que o jogador de 23 anos havia feito um comentário misógino dirigido a Laurence Arribagé, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Toulouse. Segundo a publicação, o episódio teria ocorrido no passado dia 30 de abril, quando o Toulouse foi à Câmara Municipal festejar a vitória na Taça de França. Arribagé pediu silêncio quando o treinador Philippe Montanier discursava. Avançou o órgão de comunicação social acima mencionado que Aboukhlal terá respondido: «De onde venho, as mulheres não falam assim com os homens.»

«Na sequência da nossa investigação interna e das muitas conversas resultantes dela, realizou-se um encontro entre a Sra. Laurence Arribagé e o nosso jogador Zakaria Aboukhlal na presença da direção do clube. Após esta reunião concluímos que o factos relatados pela RMC Sport não refletiram realmente o que aconteceu a 30 de abril. Como consequência, confirmamos que a investigação levada a cabo pelo Toulouse Football Club é encerrada e que o jogador regressa ao plantel a partir de hoje», esclarece o clube.