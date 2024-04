Jean-Louis Gasset, treinador do Marselha, falou num «sentimento de vergonha», depois da derrota desta sexta-feira diante do Lille de Paulo Fonseca (1-3), a menos de uma semana de ir ao Estádio da Luz para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

A verdade é que o Marselha atravessa um período negro, com três derrotas consecutivas que deixaram a equipa muito longe da luta pela qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época, afundada num modesto sétimo lugar, já a dez pontos do quarto classificado.

Esta noite, a equipa arrastou-se no relvado, sem mostrar qualquer fio de jogo. «Essa foi a impressão que também tive. Controlámos bem a primeira parte, tivemos situações para finalizar, mas fomos tímidos. Não sei... No segundo tempo seguramos o jogo e distribuímos alguns brindes. Damos bolas fáceis que depois lançam o adversário. Estivemos muito mal», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

A Liga Europa pode ser a última esperança do Marselha para salvar a temporada, mas Gasset considera que, primeiro, a equipa tem de respeitar o futebol e os seus adeptos.

«Apesar da temporada desastrosa, faltam seis jogos e vamos receber duas equipas que estão acima de nós. Foi a última partida fora de casa contra um adversário melhor classificado. Poderíamos sonhar com um final de temporada mais feliz do que o esperado. Mas quando fazemos essa análise, quando oferecemos um jogo, quando mil adeptos vieram aqui apoiar e milhares assistiram na televisão, há uma espécie de sentimento de vergonha. Desrespeitamos o futebol e muitas pessoas», comentou.

A equipa terá agora quase uma semana para preparar a deslocação ao Estádio da Luz. «Não teremos muita escolha. Dos dezoito jogadores desta noite, seis não estão inscritos para Liga Europa. A única esperança que tenho é que o Chancel Mbemba possa jogar contra o Benfica. Disse aos jogadores: “Estivemos mal, mal, mas é com este grupo que iremos a Lisboa», referiu ainda.

Um mau momento do Marselha, reforçado pelo elevado número de jogadores com problemas físicos neste final da temporada. «Não queremos esconder-nos atrás disso, mas só perdemos jogadores importantes. Isso abre uma oportunidade a outros e espero que alguém aproveite a oportunidade. Se estás no Marselha é porque tens qualidade. Tivemos seis jogadores indisponíveis para este jogo e outros tiveram que assumir. Mas esse não foi o problema. Só demos brindes ao adversário», destacou ainda.