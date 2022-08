O treinador do Paris Saint-Germain confirmou que o clube francês está perto de fechar a contratação de Fabian Ruiz ao Nápoles.

«Faltam mais de 48 horas para o fecho do mercado e alguma informação acaba por sair. O Fabian Ruiz está muito perto do PSG, mas também haverá algumas saídas da nossa equipa. O Fabian Ruiz era um dos nosso alvos há muito tempo, mas por enquanto ele ainda é jogador do Nápoles», disse Christophe Galtier a propósito do médio que é internacional por Espanha.

Sobre saídas, o técnico do PSG confirmou a de Leandro Paredes. «Falei com ele depois do treino e sabemos que ele chegou a acordo com a Juventus. Ainda é jogador do PSG, mas tem a cabeça noutro lugar. Tomei a decisão de não levar [para o jogo desta quarta-feira com o Toulouse] para ele poder preparar a saída e para eu não ter connosco um jogador que pode deixar a equipa nas próximas 24 horas», disse, garantindo que Keylor Navas vai ficar no clube e que Milan Skriniar, defesa-central do Inter de Milão, será um alvo difícil. «As negociações com o Inter são muito difíceis, mas com dois dias até ao fecho do mercado tudo é possível», rematou.