No «jogo do título» da Liga francesa, entre o PSG e o Angers, os adeptos do clube parisiense deixaram uma mensagem para Luís Campos, diretor desportivo da equipa.

«Campos, o teu futuro está em Paris», pode ler-se numa tarja nas bancadas no Parque dos Príncipes.

De recordar, Luís Campos está no PSG desde 2022, depois de trabalhos de sucesso nos títulos do Lille (2020/21) e ainda antes do Mónaco (2015/16), mas ainda não renovou o contrato que tem com o clube francês até junho.