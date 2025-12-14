Afonso Moreira voltou a destacar-se no Lyon, de Paulo Fonseca, que sofreu para vencer o aflito Le Havre por 1-0, na 16.ª jornada da Liga francesa, resultado que permite ao Olympique retomar o caminho dos triunfos na prova.

O encontro abriu com uma bola na barra da baliza do Le Havre, atirada por Martín Satriano logo ao minuto 2, mas pertenceu aos forasteiros a ocasião mais flagrante de todo o primeiro o tempo.

Aos 38 minutos, Issa Soumaré assumiu a cobrança de um penálti, cometido por Tyler Morton, mas permitiu a defesa a Greif e foi displicente na recarga, atirando a bola por cima da barra.

A deixa foi aproveitada pelo Lyon, que se adiantou no marcador a abrir o segundo tempo, por intermédio de Pavel Suc, assistido pelo português Afonso Moreira (52 minutos).

Num jogo aberto e recheado de oportunidades, o Le Havre, que somou o sexto encontro consecutivo sem ganhar no campeonato, ainda ameaçou o empate na reta final, mas Greif disse presente na baliza do Olympique.

O triunfo permite à equipa orientada por Paulo Fonseca voltar a colar-se ao Rennes, que no sábado bateu o Brest (3-1), na quinta posição da Ligue 1. As duas equipas somam 27 pontos. Quanto ao Le Havre mantém-se no 15.º posto, com 15 pontos, e pode vir a ser apanhado pelo Auxerre nesta jornada.

RELACIONADOS
VÍDEO: Mateus Fernandes marca golo mais rápido da época... mas West Ham perde
Mau tempo adia dérbi valenciano entre Levante e Villarreal
VÍDEOS: Estudiantes vence Clausura 15 anos depois nas grandes penalidades