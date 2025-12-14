VÍDEO: Afonso Moreira assiste na difícil vitória do Lyon frente ao Le Havre
Equipa orientada por Paulo Fonseca viu o adversário desperdiçar um penálti ainda na primeira parte
Afonso Moreira voltou a destacar-se no Lyon, de Paulo Fonseca, que sofreu para vencer o aflito Le Havre por 1-0, na 16.ª jornada da Liga francesa, resultado que permite ao Olympique retomar o caminho dos triunfos na prova.
O encontro abriu com uma bola na barra da baliza do Le Havre, atirada por Martín Satriano logo ao minuto 2, mas pertenceu aos forasteiros a ocasião mais flagrante de todo o primeiro o tempo.
Aos 38 minutos, Issa Soumaré assumiu a cobrança de um penálti, cometido por Tyler Morton, mas permitiu a defesa a Greif e foi displicente na recarga, atirando a bola por cima da barra.
A deixa foi aproveitada pelo Lyon, que se adiantou no marcador a abrir o segundo tempo, por intermédio de Pavel Suc, assistido pelo português Afonso Moreira (52 minutos).
Bola com olhos de Afonso Moreira para Sulc dar vantagem ao Lyon 🙌#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lyon #LeHavre pic.twitter.com/bBB5mjKyIL— sport tv (@sporttvportugal) December 14, 2025
Num jogo aberto e recheado de oportunidades, o Le Havre, que somou o sexto encontro consecutivo sem ganhar no campeonato, ainda ameaçou o empate na reta final, mas Greif disse presente na baliza do Olympique.
O triunfo permite à equipa orientada por Paulo Fonseca voltar a colar-se ao Rennes, que no sábado bateu o Brest (3-1), na quinta posição da Ligue 1. As duas equipas somam 27 pontos. Quanto ao Le Havre mantém-se no 15.º posto, com 15 pontos, e pode vir a ser apanhado pelo Auxerre nesta jornada.