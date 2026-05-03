VÍDEO: Afonso Moreira marca no triunfo do Lyon ante o Rennes
Equipa de Paulo Fonseca subiu ao terceiro lugar, que dá acesso à Champions
O Lyon de Paulo Fonseca continua imparável e registou o quarto triunfo consecutivo na Liga francesa. A equipa do português até começou a perder frente ao Rennes, mas uma reviravolta – com golo de Afonso Moreira – valeu os três pontos (4-2).
Cedo no encontro Lyon viu-se a perder. Logo aos seis minutos, Moussa Al-Tamari abriu o marcador para o Rennes. Roman Yaremchuk, avançado ex-Benfica, voltou a colocar tudo igual (37m).
Ainda no primeiro tempo, o capitão Tolisso completou a cambalhota no marcador através de uma grande penalidade (42m). Já na segunda parte, Estéban Lepaul restabeleceu o empate no encontro (48m).
Pouco depois, Afonso Moreira voltou a fazer o gosto ao pé para devolver a vantagem ao Lyon (3-2). O ex-Sporting recebeu em ótima posição e de primeira desviou para o golo (52m).
Para fechar as contas do jogo, o brasileiro Endrick atirou um verdadeiro míssil já dentro de área (75m), para perfazer o 4-2.
Com este triunfo, o Lyon sobe ao terceiro lugar – que dá acesso à Liga dos Campeões - com 60 pontos. O Rennes, por sua vez, é quinto, lugar de Liga Europa, com 56 pontos.
Noutro jogo do dia, Félix Correia foi titular no empate do Lille com o Le Havre (1-1). Tiago Santos, defesa ex-Estoril, foi suplente utilizado. Hákon Haraldsson marcou pelo Lille (29m) e Issa Soumaré (33m) respondeu pelo Le Havre.
Com este empate (1-1), o Lille desce ao quarto lugar com 58 pontos. O Le Havre, por sua vez, está ainda na luta pela manutenção – estão em 14.º com 32 pontos, a quatro dos lugares de play-off.
O Estrasburgo perdeu na receção ao Toulouse (2-1). Rafael Luís, ex-Benfica, foi titular pela equipa da casa. Diego Moreira foi suplente utilizado.
Dayann Methalie (43m) e Emersonn (84m) marcaram pelo Toulouse. Sam Amo-Ameyaw (27m) fez o golo do Estrasburgo.
O Estrasburgo segue em oitavo com 46 pontos – a oito dos lugares europeus. O Toulouse, por sua vez, é décimo com 41 pontos.
Danny Namaso, ex-FC Porto, foi titular no triunfo do Auxerre (3-1) frente ao Angers. O bis de Sékou Mara (61m e 12m) e o golo de Lassine Sinayoko (67m) garantiram o triunfo. Goduine Koyalipou reduziu pra ao Angers (77m).
O Auxerre mantém-se em lugar de play-off de descida (16.º) com 28 pontos. O Angers é 13.º com 34 pontos.
Outros resultados:
Paris FC 4-0 Brest