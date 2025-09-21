A reviravolta do Mónaco na receção ao Metz [5-2] permitiu-lhe igualar, à condição, PSG, Estrasburgo, que este domingo venceu o Paris FC, e Lyon no topo da Ligue 1 e confirmou a reabilitação de Ansu Fati de uma carreira que muito cedo apontou ao estrelato.

O internacional espanhol, que vinha de um golo frente ao Club Brugge na Champions, voltou a saltar do banco para marcar, desta vez em dose dupla, desempenhando um papel relevante num jogo que começou da pior forma para os monagascos, que viram Diallo adiantar o Metz aos 13 minutos.

Mika Biereth [28m] e Ansu Fati, que entrou ao intervalo e marcou ao minuto 46, consumaram uma primeira reviravolta, que Hein anulou de penálti [67m]. Porém, o avançado espanhol de 22 anos, emprestado ao Mónaco pelo Barcelona, bisou aos 83 minutos, antes de Koffi Kouao [que em Portugal jogo por Moreirense, Famalicão e Vizela] fazer um autogolo [86m] e George Ilenikhena ter fechado o marcador no tempo de compensação [90+3m].

Os monegascos chegam aos 12 pontos, em cinco jornadas, os mesmos de Lyon, Estrasburgo e PSG, sendo que os parisienses viram o jogo da quinta jornada, com o Marselha, ter sido adiado devido ao mau tempo.

Ainda este domingo, o ex-FC Porto, Danny Namaso, marcou o golo que garantiu o triunfo ao Auxerre frente ao Toulouse (1-0), enquanto Le Havre e Lorient empataram a uma bola.

