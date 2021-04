Depois do tropeção surpreendente na jornada anterior ante o Nimes, o Lille regressou esta tarde à liderança isolada na Ligue 1, e fê-lo da melhor maneira, ao vencer (1-0) em casa do Paris Saint-Germain – o que já não acontecia há quase 25 anos –, precisamente a equipa com quem partilhava o primeiro lugar da tabela antes do encontro.

Com José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches no onze – Xeka não foi opção –, a formação orientada por Christophe Galtier chegou ao triunfo aos 20 minutos: Sanches, um dos melhores em campo, lançou Ikoné na profundidade e este asstiu Jonathan David, que surgiu sozinho na grande área. O remato do canadiano ainda sofreu um desvio antes de bater Keylor Navas.

O golo de David:

Na epata complementar, o PSG – sem o lesionado Danilo Pereira – acercou-se da área contrária, mas Neymar, Mbappé e companhia nunca mostraram inspiração suficiente para quebrar a muralha adversária, liderada por Fonte.

O Lille, perdeu alguma frescura física na segunda parte, deixou de contra-atacar tanto, mas ainda assim obrigou Navas a defesa apertada, já nos últimos dez minutos: Burak Yilmaz tinha tudo para fazer o 2-0, mas o costarriquenho impediu o golo.

Nos instantes finais, Neymar e Tiago Djaló foram expulsos por acumulação de amarelos, depois de um lance discutido entre os dois junto à linha lateral.

O lance que ditou a expulsão de Neymar e Djaló:

Feita as contas, o Lille estudou melhor a lição, bateu o todo poderoso PSG em pleno Parque dos Príncipes, e está novamente a solo na liderança (a sete jornadas do fim), com mais três pontos do que os parisienses, quatro do que o Mónaco e seis do que o Lyon, que ainda não jogou.

Mais cedo, o Mónaco goleou na receção ao Metz, por 4-0, numa partida em que os portugueses Florentino Luís e Gelson Martins foram opção para Niko Kovac nos últimos 15 minutos.

Os golos da formação monegasca foram apontados por Cesc Fabregas (50m), Kevin Volland (52m) e Bem Yedder (77m e 89m).