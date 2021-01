[artigo atualizado]



Sábado caótico em Marselha. Um grupo de adeptos invadiu o centro de treinos do Olympique e exigiu ser recebido pelos capitães de equipa. Os maus resultados da equipa deixaram os fiéis do clube do sul de França desesperado. O grupo exige também a demissão do presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud.



O Marselha atravessa um péssimo ciclo de resultados, vem de quatro derrotas consecutivas e André Villas-Boas já chegou a admitir que a saída é o cenário mais provável. De acordo com a RMC, muito bem informada sobre o Olympique, a polícia francesa já fez 25 detenções.



A conta oficial da polícia no twitter fala na presença de 300 adeptos e da necessidade do envio de reforços para a zona do centro de treinos, a fim de evitar o escalar da violência. Por toda a cidade de Marselha, são visíveis tarjas de contestação à direção liderada por Eyraud.



Pelo que escreve a imprensa gaulesa, o treinador português terá sido poupado a esta forte contestação. A fúria dos invasores centra-se nos dirigentes e nos futebolistas do Olympique.



Vale a pena lembrar que o Marselha recebe às 20 horas o Rennes. A margem de erro é, como se percebe, nula.



O Marselha é sexto na Ligue 1 e tem 32 pontos, menos quatro do que o Rennes.