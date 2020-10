Edinson Cavani publicou esta segunda-feira, dia em que o mercado está a ferver, uma mensagem de despedida ao Paris Saint-Germain e à cidade onde viveu ao longo de quase sete anos. O internacional uruguaio explica que decidiu falar apenas agora para deixar «as coisas assentar», numa altura em que parece estar iminente um acordo para assinar contrato com o Manchester United.

«Bom dia Paris, bom dia a todos, estou aqui para agradecer. Já passou um bom tempo, desde que saí, é verdade, mas às vezes é bom deixar passar um tempo para as coisas assentarem e ficarem mais tranquilas. A cabeça fica mais tranquila e há menos riscos de comentar situações, muitas vezes que não são verdadeiras, mas que têm uma carga negativa», começa por explicar.

O avançado recorda também que, na altura que saiu, os companheiros do PSG estavam ainda em competição, a preparar a fase final da Champions, que decorreu em Lisboa, e não quis interferir.

«Também deixei passar este tempo porque os meus companheiros em Paris ainda estavam em competição. Não gosto de falar nesses momentos, prefiro deixar passar um tempo, mas estou aqui para agradecer a todos. Aos adeptos que se entregaram de coração, com o passar do tempo. Para mim foi muito importante, com o tempo, com sacrifício, com os títulos, conquistarmos esse amor. Guardo no coração todos os momentos que passámos juntos, os bons momentos, mas também os menos bons, fazem parte da vida», prosseguiu.

A fechar a mensagem, Cavani volta a agradecer aos adeptos do PSG. «Obrigado, muito obrigado a todas as pessoas com quem trabalhei em Paris, a todos os que tiveram afeto por mim. São memórias que vão ficar na minha cabeça, no meu coração, mas a vida continua. O futebol é assim, a vida é assim», referiu ainda.