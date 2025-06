O PSG, onde jogam os portuguesees Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, divulgou esta quarta-feira a nova camisola principal para a temporada 2025/26.

«Mais lendária do que nunca, a lendária camisola do Paris Saint-Germain foi reinventada com uma base azul meia-noite, detalhes em vermelho vivo e branco e um design em treliça inspirado em estruturas metálicas, uma referência deliberada à estrutura de um marco emblemático de Paris, que assume aqui um papel central», pode ler-se no site oficial do clube da capital francesa.

«É um tributo à identidade e ao património parisiense do clube. Das ruas da grande Paris às bancadas do Parc des Princes, esta peça é muito mais do que uma camisola: é o uniforme de uma geração que vê o futebol como uma cultura e um compromisso».

A camisola foi revelada num evento organizado no Gaîté Lyriquepor três lendas do clube: Blaise Matuidi, Guillaume Hoarau e Jérémy Ménez.

O PSG vai estrear a nova «pele» no Campeonato do Mundo de Clubes frente ao Atlético Madrid, em Los Angeles, no dia 15 de junho.