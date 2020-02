Adeptos do Olympique Lyon e do Saint-Étienne envolveram-se em violentos confrontos este sábado, no centro de Lyon, na véspera do jogo entre os dois emblemas da liga francesa.

Os adeptos dos Verts estão interditos de assistir ao jogo este domingo, mas anunciaram a presença do grupo no centro da cidade de Lyon nas redes sociais. «Este 13.º decreto ministerial entra em vigor a partir do meio-dia, mas nós vamos tomar conta do centro de Lyon e e vamos reunir-nos a partir das 19h00 deste sábado. Quem tem ambição de nos interditar, contemplem a estupidez deste decreto», lê-se no comunicado da claque Magic Fans.

Os adeptos do Lyon responderam à convocatória e os dois grupos, com um total de cerca de 120 indivíduos, acabaram-se por encontrar por volta das 21h50 locais. Os confrontos entre os dois grupos duraram apenas alguns minutos, até os adeptos dispersarem com a chegada da polícia.

Veja as imagens: