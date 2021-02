Depois do acidente em Lorient, o Paris Saint-Germain regressou esta noite aos triunfos na Ligue 1, ao vencer na receção ao Nîmes, por 3-0.

A primeira parte foi de Di María: o antigo jogador do Benfica abriu o marcador aos 18 minutos, ao aproveitar um erro defensivo adversário, e assistiu de forma sublime Pablo Sarabia para o 2-0, aos 36.

O momento do jogo estava, no entanto, guardado para a segunda parte. Aos 68 minutos, Mbappé recebeu uma bola na meia esquerda e rematou em arco sem hipóteses para Reynet, num grande golo.

Nos parisienses, Danilo Pereira foi lançado por Mauricio Pochettino a dez minutos do fim, para o lugar de Leo Paredes.

Com este resultado, o PSG segue no terceiro lugar, a um ponto do Lyon e a três do líder Lille.

O Lyon manteve o segundo posto graças a uma vitória pela margem mínima (1-0) em casa do Dijon.

Anthony Lopes foi titular e viu Lucas Paquetá dar os três pontos ao Olympique com um golo aos 22 minutos.

O Marselha, no primeiro jogo sem Villas-Boas, empatou na deslocação ao terreno do Lens (2-2), tal como Saint-Étienne e Nantes, que empataram a uma bola.

Veja os três golos do PSG nos vídeos acima associados.