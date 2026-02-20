VÍDEO: Endrick vira «fiscal» no Lyon e nem Paulo Fonseca esteve a salvo
Avançado brasileiro do clube gaulês divertiu-se a cobrar 100 euros por minuto de atraso no treino
Pontualidade acima de tudo no Lyon, e Endrick levou a regra à risca. Desde a chegada ao clube francês, por empréstimo do Real Madrid, o jovem avançado brasileiro assumiu também o papel de «fiscal», aplicando a norma interna que prevê 100 euros de multa por cada minuto de atraso aos treinos.
Num vídeo divulgado nas redes sociais do emblema gaulês, Endrick surge à entrada do relvado, de telemóvel na mão, a controlar as horas de chegada dos colegas e a exigir o pagamento aos que chegaram atrasados.
«Vais pagar, não há desculpas», atirou o brasileiro, entre risos, aos colegas de equipa.
Nem Paulo Fonseca escapou à vigilância cerrada. O técnico ainda ouviu uma chamada de atenção por um minuto de atraso, mas apontou para o próprio relógio e «escapou» à mão pesada de Endrick.
Veja aqui: