Moreto Cassamá, antigo jogador de FC Porto e Sporting, foi herói e vilão na derrota do Reims na receção ao Lorient, por 3-1, em jogo da sétima jornada da Liga francesa.

O jovem médio de 22 anos abriu o marcador aos 15 minutos, com um grande golo de fora de área, mas foi expulso aos 70 minutos, numa altura em que a sua equipa já perdia por 2-1, fruto de golos de Hamel e Wissa, aos 61 e 64 minutos.

A 10 minutos dos 90, e a jogar com mais um, o Lorient fez o 3-1 final, por intermédio de Moffi.

Com este resultado, o Reims continua afundado na tabela classificativa, no penúltimo lugar, com dois pontos. O Lorient é 16.º, com sete.