O Marselha regressou às vitórias e impôs ao Brest o sexto jogo consecutivo sem vencer na Ligue 1, ao triunfar por 3-0 este sábado, na 12.ª ronda do campeonato gaulês.

A formação do sul de França, que vinha de apenas uma vitória nos últimos cinco encontros, entrou determinado a mudar o rumo e com ajuda preciosa do guarda-redes Aos 24 minutos, Angel Gomes (ex-Boavista) bateu um livre aparentemente inofensivo, mas Majecki cometeu um erro grave: deixou a bola escapar das mãos e esta acabou dentro da baliza. Um frango monumental que abriu o caminho ao triunfo marselhês.

Pouco depois, nova desatenção da defesa visitante. Kenny Lala derrubou Igor Paixão dentro da área, e Mason Greenwood converteu o penálti para o 2-0, resultado com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, o Brest tentou reagir com duas substituições, mas o Marselha manteve o controlo total do jogo. Já perto do fim, Matt O’Riley arrancou pela direita e assistiu Aubameyang para o 3-0 final.

Com este resultado, o Marselha salta para o primeiro lugar da tabela, com um ponto de vantagem sobre o PSG, embora com mais um jogo disputado. Já o Brest continua em queda livre, somando seis jornadas sem vencer e ficando apenas um ponto acima da zona de despromoção.