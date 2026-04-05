O Mónaco recebeu e venceu este domingo o Marselha por 2-1, numa partida a contar para a 28.ª jornada da liga francesa.

No dérbi da Côte d'Azur foi preciso esperar quase uma hora para se ouvir gritar golo do Estádio Luís II. Golovin (59m) abriu o marcador correspondendo da melhor forma ao cruzamento de Teze.

O momento da noite chegou aos 74 minutos. Contra-ataque venenoso dos monegascos, Balogun aproveitou uma má abordagem da defesa do Marselha e picou com souplesse por cima de Rulli para o segundo da noite.

O melhor que o Marselha conseguiu fazer foi reduzir já dentro dos dez minutos finais. Gouiri recebeu um passe de Medina e fez tudo o resto até conseguir colocar a bola no fundo das redes.

O Mónaco alcança assim o sétimo triunfo consecutivo na liga, e iguala o Marselha na classificação com 49 pontos, no quarto lugar.

Já o Le Havre não foi além de um empate a uma bola diante do Auxerre, de Namaso, emprestado pelo FC Porto.

Os visitantes foram os primeiros a chegar ao golo por intermédio de Sinayoko após passe de Namaso. Antes do intervalo, o Le Havre reagiu e Ebonog (23m) igualou a partida.

O resultado não mais se alterou até ao final, o que mantém o Auxerre em zona de despromoção com 23 pontos no 16.º lugar, menos cinco que o Le Havre, que é 14.º classificado.

Nas restantes partidas deste domingo de Páscoa em França, registaram-se mais dois empates.

O Nantes de Anthony Lopes, a jogar com dez unidades desde os 39 minutos, acabou por conseguir um nulo diante do Metz, numa partida que deixou ambos nos últimos dois lugares da classificação, com 18 e 15 pontos, respetivamente.

Lorient e Paris FC empataram 1-1, num encontro em que os golos foram apontados apenas na segunda parte.

Dieng (54m) abriu o placard para a formação da casa, já Munetsi (74m) voltou a igualar a partida garantindo um resultado que deixa o Lorient no nono lugar com 38 pontos, mais seis que o Paris FC, no 13.º posto.