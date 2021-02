No dérbi da Côte d'Azur entre o Mónaco e o Nice, triunfaram os monegascos, por 2-1, com Wissam Ben Yedder em grande.

No Principado, Todibo, defesa que deixou o Benfica no último dia de mercado para mudar-se para Nice, foi titular e viu o avançado francês dar vantagem à equipa da casa aos 28 minutos, na transformação de um penálti.

No início da segunda parte, aos 47 minutos, a formação visitante (que teve Rony Lopes a partir dos 73 minutos) empatou por Lees Melou, mas quatro minutos depois, Ben Yedder bisou e resolveu a partida: num livre direto ensaiado, o capitão da equipa de Nico Kovac atirou uma «bomba» e fez o 2-1 final (veja o golo no vídeo acima associado).

No Mónaco, nem Gelson Martins nem Florentino Luís foram a jogo. Os monegascos, diga-se, seguem no quarto lugar da Liga francesa, com 45 pontos. Já o Nice está em 14.º, com 26.