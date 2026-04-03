O PSG recebeu e venceu esta sexta-feira o Toulouse por 3-1, numa partida a contar para a 28.ª jornada da liga francesa.

Sem portugueses de início, os parisienses viram-se em vantagem com um verdadeiro golaço de Dembélé (23m). Grande remate do Bola de Ouro de fora da área a entrar no canto superior direito.

Nicolaisen (27m) empatou pouco depois para o Toulouse, mas Dembélé voltou a colocar o PSG na frente ao intervalo.

Na segunda parte, Luis Enrique fez quatro substituições e todas elas com um jogador português. O último golo da formação da capital francesa foi «made in Portugal»: Nuno Mendes colocou em Gonçalo Ramos (90+2m) e o avançado marcou um grande golo com um remate em arco.

Com este triunfo o PSG continua na liderança com 63 pontos e um jogo a menos, já o Toulouse segue no nono lugar, com 37 pontos conquistados.

