O PSG subiu ao topo do futebol europeu, pelo segundo ano consecutivo, após ter conquistado a Liga dos Campeões no passado sábado, diante do Arsenal.

Com o objetivo de celebrar o feito do clube, os artistas Loïc Andria e Benoît Métivier decidiram homenagear os craques que venceram ambas as Champions, entre eles os portugueses João Neves, Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, «rebatizando» 14 ruas de Paris com os seus nomes.

Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver todo o processo criativo do projeto «As Ruas da Vitória» e o resultado.

As placas com os nomes recriam o design oficial das ruas da capital francesa e na parte inferior de cada uma está escrito «Arquiteto do primeiro bicampeonato».

Esta iniciativa já tinha sido lançada em 2025, após a conquista do primeiro troféu europeu pelo PSG, mas apenas com o nome do Bola de Ouro Ousmane Dembélé.

«Obrigado, PSG, por nos terem feito vibrar», lê-se na nota final do vídeo.