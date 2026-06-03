VÍDEO: já conhece a avenida Nuno Mendes? Paris homenageia bicampeões europeus
Artistas rebatizam ruas da capital francesa com os nomes dos vencedores das duas Ligas dos Campeões pelo PSG
Artistas rebatizam ruas da capital francesa com os nomes dos vencedores das duas Ligas dos Campeões pelo PSG
O PSG subiu ao topo do futebol europeu, pelo segundo ano consecutivo, após ter conquistado a Liga dos Campeões no passado sábado, diante do Arsenal.
Com o objetivo de celebrar o feito do clube, os artistas Loïc Andria e Benoît Métivier decidiram homenagear os craques que venceram ambas as Champions, entre eles os portugueses João Neves, Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, «rebatizando» 14 ruas de Paris com os seus nomes.
Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver todo o processo criativo do projeto «As Ruas da Vitória» e o resultado.
As placas com os nomes recriam o design oficial das ruas da capital francesa e na parte inferior de cada uma está escrito «Arquiteto do primeiro bicampeonato».
Esta iniciativa já tinha sido lançada em 2025, após a conquista do primeiro troféu europeu pelo PSG, mas apenas com o nome do Bola de Ouro Ousmane Dembélé.
«Obrigado, PSG, por nos terem feito vibrar», lê-se na nota final do vídeo.