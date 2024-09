Depois de um início perfeito com quatro vitórias em quatro jogos, o Paris Saint-Germain perdeu este sábado os primeiros pontos na Ligue 1, ao empatar em casa do Reims, 1-1.

Na ressaca da vitória europeia diante do Girona, João Neves e Vitinha foram titulares, enquanto Nuno Mendes começou no banco. Gonçalo Ramos, lesionado, não esteve na ficha de jogo.

E foi o Reims, com Buta em campo, a começar melhor: Keito Nakamura deu vantagem à equipa da casa logo aos nove minutos.

Uma vantagem só desfeita bem dentro da segunda parte, aos 68 minutos, quando João Neves serviu Dembélé para o 1-1. A bola passou por toda a gente na grande área e o francês desviou ao segundo poste.

Nos parisienses, Nuno Mendes ainda foi lançado a sete minutos dos 90, mas já não a tempo de inverter o rumo dos acontecimentos.

Com este resultado, o PSG lidera o campeonato francês, mas pode ser igualado pelo Marselha e pelo Mónaco. O Reims está em quinto.

Já o Lille, com André Gomes no onze, empatou na receção ao Estrasburgo (3-3), e na ressaca da derrota em casa do Sporting para a Liga dos Campeões.

Zhegrova, assistido pelo médio português, fez o 1-0 aos 15 minutos e bisou aos 27. O Estrasburgo deu a volta com golos de Andrey Santos (30m), Emegha (42m), este assistido por Diogo Moreira, e Nanasi (66m).

O máximo que o Lille conseguiu fazer, já com Tiago Santos em campo, foi empatar por Jonathan David, de penálti, aos 84 minutos.

Por último, o Rennes, sem o lesionado Jota, empatou em casa com o Lens (1-1).