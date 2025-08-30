França
VÍDEO: João Neves brilha em França com duas bicicletas em 15 minutos
Médio internacional português marcou dois golos quase iguais no jogo do PSG frente ao Toulouse
João Neves esteve em grande plano no duelo do PSG frente ao Toulouse com dois golos espetaculares.
Aos seis minutos e depois aos 15, o médio internacional português marcou dois tentos quase idênticos com dois pontapés de bicicleta, o segundo, digno de fazer inveja a um tal de Cristiano Ronaldo.
Veja aqui os dois golos de João Neves:
De bicicleta, João? 🤯#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #toulouse #psg pic.twitter.com/EcCdrduDSB— sport tv (@sporttvportugal) August 30, 2025
O QUE FOI ISTO JOÃO NEVES? 😱😱 #sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #toulouse #psg pic.twitter.com/P7BuZ4esTu— sport tv (@sporttvportugal) August 30, 2025
