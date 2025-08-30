João Neves esteve em grande plano no duelo do PSG frente ao Toulouse com dois golos espetaculares.

Aos seis minutos e depois aos 15, o médio internacional português marcou dois tentos quase idênticos com dois pontapés de bicicleta, o segundo, digno de fazer inveja a um tal de Cristiano Ronaldo.

Veja aqui os dois golos de João Neves: