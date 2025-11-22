Depois da ultrapassagem de Marselha e Lens, que entraram em campo mais cedo na jornada 13 da Liga francesa, o Paris Saint-Germain reclamou o trono da competição ao bater em casa o Le Havre por 3-0, num jogo em que Nuno Mendes (de regresso após lesão) fez uma assistência e João Neves manteve a veia goleadora.

O lateral-esquerdo, que tinha ficado de fora dos últimos compromissos da Seleção Nacional, serviu Lee Kan-in para o 1-0 dos parisienses em cima da meia hora de jogo.

Num jogo em que todos os portugueses do PSG foram titulares, João Neves deu conforto à equipa da casa, ao fazer o 2-0 aos 66 minutos numa recarga oportuna de pé esquerdo.

Barcola, que começou o jogo no banco, fez o 3-0 aos 87 minutos.

O Paris Saint-Germain tem agora 30 pontos na Liga francesa, mais dois do que Marselha e Lens.