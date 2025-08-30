O PSG goleou o Toulouse por 6-3 num encontro em que João Neves brilhou com um hat-trick.

Vitinha, Nuno Mendes e João Neves foram titulares e os parisienses entraram com tudo. Aos 15 minutos já venciam por 3-0 com dois golos do médio internacional português.

Logo aos sete, João Neves abriu o marcador com um pontapé de bicicleta. Barcola dobrou a vantagem apenas dois minutos depois e aos 15 o médio português tomou-lhe o gosto e com nova bicicleta fez o 3-0.

Antes do intervalo, Dembélé (31m) de grande penalidade aumentou a vantagem no marcador e Cresswell (37m) reduziu para o Toulouse, antes de Casseres falhar um penálti para a equipa da casa.

No segundo tempo, Dembélé (50m) bisou com uma nova grande penalidade e João Neves voltou a marcar mais um grande golo, desta vez, com um remate fortíssimo fora da área.

Antes do final da partida o Toulouse reagiu com dois golos. Gboho (89m) e Vossah (90+1m) deixaram alguma incerteza no resultado até ao final.

O PSG acabou mesmo por vencer e segue 100 por cento vitorioso na Liga francesa, já o Toulouse averbou a primeira derrota no campeonato.