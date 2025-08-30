VÍDEO: João Neves marca um hat-trick com duas bicicletas e PSG goleia
Médio internacional português brilhou no triunfo dos parisienses por 6-3 frente ao Toulouse
O PSG goleou o Toulouse por 6-3 num encontro em que João Neves brilhou com um hat-trick.
Vitinha, Nuno Mendes e João Neves foram titulares e os parisienses entraram com tudo. Aos 15 minutos já venciam por 3-0 com dois golos do médio internacional português.
Logo aos sete, João Neves abriu o marcador com um pontapé de bicicleta. Barcola dobrou a vantagem apenas dois minutos depois e aos 15 o médio português tomou-lhe o gosto e com nova bicicleta fez o 3-0.
De bicicleta, João? 🤯#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #toulouse #psg pic.twitter.com/EcCdrduDSB— sport tv (@sporttvportugal) August 30, 2025
O QUE FOI ISTO JOÃO NEVES? 😱😱 #sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #toulouse #psg pic.twitter.com/P7BuZ4esTu— sport tv (@sporttvportugal) August 30, 2025
Antes do intervalo, Dembélé (31m) de grande penalidade aumentou a vantagem no marcador e Cresswell (37m) reduziu para o Toulouse, antes de Casseres falhar um penálti para a equipa da casa.
No segundo tempo, Dembélé (50m) bisou com uma nova grande penalidade e João Neves voltou a marcar mais um grande golo, desta vez, com um remate fortíssimo fora da área.
QUE MÍSSIL DE JOÃO NEVES 🚀
Hat-trick do 🇵🇹#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #toulouse #psg pic.twitter.com/peEq2y4sl6
— sport tv (@sporttvportugal) August 30, 2025
Antes do final da partida o Toulouse reagiu com dois golos. Gboho (89m) e Vossah (90+1m) deixaram alguma incerteza no resultado até ao final.
O PSG acabou mesmo por vencer e segue 100 por cento vitorioso na Liga francesa, já o Toulouse averbou a primeira derrota no campeonato.