Um tradicional jogo entre equipas de dois bairros de Estrasburgo juntou mais de quatrocentas pessoas junto a um campo de futebol, no passado domingo, quando o governo francês proibiu ajuntamentos de mais de dez pessoas, como uma das medidas para fazer frente à pandemia da covid-19.

A rivalidade entre os bairros de Neuhof e Hautepierre falou mais alto do que as medidas de confinamento. O jogo foi combinado nas redes sociais para um campo neutro, num terceiro bairro, e atraiu cerca de quatrocentas pessoas, mas foi subitamente interrompido, por volta do meio-dia, com a chegada da polícia municipal. A pequena multidão dispersou rapidamente pela cidade, sem que ninguém chegasse a ser interpelado pela polícia.

«Não sabemos se se tratou de equipas oficiais ou de bairro, mas alguém devia ter as chaves», referiu o vereador dos Desportos da cidade, Serge Oehler, citado pela AFP, fazendo alusão às instalações do campo Paco-Matéo onde se realizou o jogo.

«Fico assustado com a irresponsabilidade destes adolescentes. Eles têm a sensação que não estão a arriscar nada, sentem-se fortes e com saúde. Eles não percebem o risco que correm», destacou ainda o vereador.

Oehler refere ainda que foi aberto um inquérito e promete «sanções muito severas» para os indivíduos que forem identificados pelas câmaras de vigilância instaladas no bairro.

Um sentimento partilhado por Gilbert Deray, chefe do departamento de doenças respiratórias de Pitié-Salêtrière, em Paris. «É francamente irracional. O vírus está sempre presente nesse tipo de reuniões e pode constituir uma mini-bomba viral. Temos de permanecer cautelosos e focados», destacou o especialista nas redes sociais.

Recordamos que, nesta altura, em França, estão proibidos ajuntamentos de mais de dez pessoas em espaços públicos.