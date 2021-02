José Fonte voltou a marcar e o Lille não desarma no topo da classificação da liga francesa depois de ter ido a Lorient vencer por 4-1, voltando a fugir ao Paris Saint-Germain que, ainda este domingo, recebe o Monaco no Parque dos Príncipes.

O Lille está determinado em dar luta ao milionário PSG e este domingo assegurou que vai ficar, pelo menos, mais uma semana no topo da classificação, falta agora saber se sozinho ou acompanhado.

Com José Fonte e Xeka titulares [rendido por Renato Sanches aos 75 minutos], a equipa comandada por Christophe Galtier adiantou-se no marcador aos 20 minutos, com um autogolo de Andrew Gravillon. A equipa da casa ainda empatou, aos 23 minutos, por Jerome Hergault, mas os visitantes recuperam a vantagem, aos 38, com o tal golo de José Fonte. O internacional português recuperou uma bola solta à entrada da área e disparou para as redes de Matthieu Dreyer. Foi o segundo golo do central pelo Lille esta temporada.

O Lille reforçou depois a vantagem na segunda parte, aos 59 minutos, com um golo de Jonatahn Ikone, ainda antes de Renato Sanches ser chamado à contenda. Já em tempo de compensação, Domagoj Bradaric fixou o resultado final em 4-1.

Com este triunfo, o sensacional Lille volta a destacar-se no topo da classificação, com 58 pontos, mais três do que o PSG que, esta noite, recebe o Monaco.