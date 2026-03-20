O Lens goleou o Angers por 5-1, na abertura da 27.ª jornada da liga francesa, e assumiu, à condição, a liderança do campeonato francês.

Florian Thauvin (13m), Odsonne Edouard (25m) e Mamadou Sangaré (39m) construíram uma vantagem confortável ao intervalo, com Edouard a bisar logo após o reatamento (48m).

O Angers ainda reduziu por Lanroy Machine (62m), mas Matthieu Udol fechou a contagem aos 72 minutos com um grande golo de pontapé de bicicleta.

Com este triunfo, o Lens soma 59 pontos e lidera provisoriamente a tabela, com mais dois do que o PSG, que tem menos dois jogos realizados e entra em campo apenas no sábado, já o Angers segue no 12.º lugar, com 32 pontos.

