Félix Correia marcou o golo solitário que permitiu ao Lille bater o Angers (1-0) e, assim, subir ao quarto lugar da classificação da liga francesa, mas a grande surpresa deste domingo foi a vitória do lanterna vermelha Metz em casa do Nantes (2-0).

Um golo arrancado mesmo em cima do intervalo, com Bouaddi a arrastar a defesa do Angers à entrada da área, antes de soltar a bola para o ala português que atirou a contar com um remate cruzado.

Um golo solitário que acabou por traduzir-se em três pontos que permitem ao Lille tirar máximo rendimento do desaire do Monaco e, assim, subir ao quarto lugar, a apenas dois pontos do Marselha e Lens e a quatro do líder Paris Saint-Germain.

Entretanto, no Estádio De La Beaujoire, o Nantes foi totalmente surpreendido em casa pelo Metz (0-2) que arrancou a segunda vitória da época com dois golos marcados nos últimos dez minutos, o primeiro marcado por Abuashvili (82m) e o segundo por Diallo (89m). Uma vitória que permite ao Metz entregar a lanterna vermelha ao histórico Auxerre.

Nos resultados deste domingo, destaque ainda para a vitória do Lens sobre o Lorient (3-0) e para o nulo entre o Toulouse e o Le Havre (0-0).

Confira a classificação da Ligue 1

