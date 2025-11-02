VÍDEO: Lille sobe ao quarto lugar com golo de Félix Correia
Triunfo sobre o Angers (1-0) permite ultrapassagem ao Monaco na classificação
Félix Correia marcou o golo solitário que permitiu ao Lille bater o Angers (1-0) e, assim, subir ao quarto lugar da classificação da liga francesa, mas a grande surpresa deste domingo foi a vitória do lanterna vermelha Metz em casa do Nantes (2-0).
Um golo arrancado mesmo em cima do intervalo, com Bouaddi a arrastar a defesa do Angers à entrada da área, antes de soltar a bola para o ala português que atirou a contar com um remate cruzado.
Um golo solitário que acabou por traduzir-se em três pontos que permitem ao Lille tirar máximo rendimento do desaire do Monaco e, assim, subir ao quarto lugar, a apenas dois pontos do Marselha e Lens e a quatro do líder Paris Saint-Germain.
Félix Correia faz o primeiro do Lille 🤌#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lille #Angers #insparya pic.twitter.com/MN7nXdEsNm— sport tv (@sporttvportugal) November 2, 2025
Entretanto, no Estádio De La Beaujoire, o Nantes foi totalmente surpreendido em casa pelo Metz (0-2) que arrancou a segunda vitória da época com dois golos marcados nos últimos dez minutos, o primeiro marcado por Abuashvili (82m) e o segundo por Diallo (89m). Uma vitória que permite ao Metz entregar a lanterna vermelha ao histórico Auxerre.
Nos resultados deste domingo, destaque ainda para a vitória do Lens sobre o Lorient (3-0) e para o nulo entre o Toulouse e o Le Havre (0-0).