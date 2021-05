Seis pontos separam o Lille do título francês, dez anos depois.

No Derby du Nord frente ao Lens, a equipa de Christophe Galtier venceu de forma tranquila por 3-0, e está a apenas duas vitórias de conquistar a Ligue 1 – podem nem precisar delas, se entretanto Paris Saint-Germain escorregar.

José Fonte e Xeka foram titulares no Lille – Renato Sanches e Tiago Djaló não saíram do banco – e viram Burak Yilmaz dar vantagem ao líder logo aos quatro minutos, de penálti.

Michelin deixou o Lens reduzido a dez unidades aos 35 minutos, e cinco minutos volvidos Yilmaz bisou, com um golo do outro Mundo, e praticamente selou os três pontos para a formação visitante.

À passagem da hora de jogo, Jonathan David ainda fez o terceiro, após defesa incompleta do guarda-redes Leca.

Assim, o Lille chega aos 79 pontos e fica com mais quatro do que o PSG (ver aqui classificação), que joga no domingo no terreno do Rennes. Saint-Étienne, em casa, e Angers, fora, são os últimos dois obstáculos no caminho do conjunto capitaneado por Fonte.

Veja os golos do jogo no vídeo acima associado.