O PSG alcançou este sábado o 13.º título francês e o quarto consecutivo depois da vitória por 1-0 sobre o Angers.

Depois de os Ultras do clube parisiense terem «pedido» nas bancadas a continuidade de Luís Campos, diretor desportivo, o dirigente português foi filmado a festejar com Luis Enrique, treinador do PSG.

De recordar, Luís Campos está no clube da capital francesa desde 2022 e ainda não renovou o contrato que tem com o PSG que está em vigor até junho de 2025.