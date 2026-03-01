Depois de não conseguir igualar o recorde de 14 vitórias consecutivas, o Lyon de Paulo Fonseca voltou a perder pelo segundo jogo seguido. Em casa do Marselha, a formação do técnico luso esteve em vantagem por duas ocasiões, mas acabou derrotada por 3-2.

Com o português Afonso Moreira de fora por lesão, o Lyon chegou ao golo logo aos três minutos. Recuperação da bola em terreno avançado, Endrick assistiu Tolisso que abriu o marcador.

Na segunda parte Tolisso ainda colocou novamente a bola no fundo das redes do Marselha, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Não marcou o Lyon, marcou o Marselha por intermédio de Ígor Paixão (52m) a igualar o encontro.

Mas a equipa de Paulo Fonseca não desistiu e regressou à vantagem devido ao golo de Himbert (76m) que, com apenas 18 anos, voltou a gelar o Vélodrome.

No entanto o resultado não ficou por aqui. O Marselha não só empatou novamente como conseguiu dar a volta ao resultado. Aubameyang (81m e 90+1m) foi a figura do jogo com um bis e deu os três pontos à formação da casa.

Com este resultado, o Lyon volta a perder pela segunda vez consecutiva, mas mantém o terceiro lugar com 45 pontos, agora com apenas dois de vantagem para o Marselha, que regressou aos triunfos quatro jogos depois.