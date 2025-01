O Marselha perdeu, este domingo, no terreno do Nice (2-0) e viu fugir o PSG na liderança do campeonato francês.

Com 10 pontos de diferença e oportunidade para reduzir distância ao Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, o Marselha não conseguiu fazer frente ao Nice e começou a perder logo aos sete minutos, através de um golo de Evann Guessand.

Na segunda parte, aos 51 minutos, Guessand voltou a aparecer e assistiu Mohamed-Ali Cho para o segundo.

Apesar do empate do PSG, o Marselha está em segundo com 37 pontos e a distância agora é de 10 pontos. O Nice segue em quarto, com 33.