Depois de duas derrotas consecutivas a abrir o campeonato francês, o PSG parece já ter engrenado a mudança certa.

Neste domingo, os parisienses somaram o segundo triunfo seguido, agora por 3-0 na deslocação ao reduto do Nice.

Kylian Mbappé regressou à competição após recuperar de covid-19 e contribuiu com um golo (38 minutos na conversão de um penálti a castigar falta sobre ele) e fez o remate que esteve na origem do segundo, da autoria de Di María numa recarga já perto do intervalo.

Assistido pelo argentino ex-Benfica, Marquinhos sentenciou a partida ao minuto 66.

Refira-se que o português Rony Lopes foi titular no Nice, tendo sido substituído aos 73 minutos.