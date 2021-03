O Monaco foi a Saint Étienne golear os verts por 4-0, no jogo de abertura da 30.ª jornada da liga francesa. Uma goleada inesperada, com os visitantes a aproveitar as muitas facilidades que a equipa da casa concedeu para alcançar uma vitória tranquila que permite à equipa comandada por Niko Kovac seguir colada ao Lille, PSG e Lyon no topo da classificação.

Ainda antes do primeiro golo, aos 12 minutos, Stevan Jovetic já tinha acertado uma bola na barra e outra no poste, esta segunda na conversão de uma grande penalidade a punir um corte com a mão de Debuchy. No entanto, seria mesmo Jovetic, à terceira tentativa, a desbloquear o marcador, aos 13 minutos, na conclusão de uma boa jogada do Monaco.

O segundo golo chegou já na segunda parte, aos 54 minutos, com Golovin a assistir Tchouameni para uma «bomba» indefensável para Bajic. Mais dez minutos e novo golo, agora com Sofiane Diop a roubar uma bola, a percorrer meio campo e a bater Bajic com um chapéu bem medido.

A finalizar, Krepin Diatta, que tinha acabado de saltar do banco, marcou na primeira vez que tocou na bola, por sinal o seu primeiro golo no campeonato, com um remate de primeira a passe do experiente Cesc Fabregas.

Com este triunfo expressivo, o Monaco reforça o quarto lugar na classificação, com 59 pontos, apenas menos um do que PSG e Lyon e menos quatro do que o líder Lille. O Saint Étienne, por seu lado, cai para o 16.º lugar.