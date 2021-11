Neymar vai estar afastado dos relvados por um período a rondar as seis semanas, segundo adianta a RMC, na sequência da arrepiante entrada que o avançado do Paris Saint-Germain sofreu, no passado domingo, no jogo frente ao Sait. Étienne.

O internacional brasileiro torceu o tornozelo esquerdo e o primeiro diagnóstico obriga a uma paragem que pode prolongar-se até à segunda semana de janeiro de 2022. A confirmar-se este quadro, o avançado vai falhar, pelo menos, seis jogos do PSG, entre a liga francesa e a Liga dos Campeões.

Neymar já reagiu ao novo revés nas redes sociais. «Bora recuperar, infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de uma atleta. Agora é o que tem, levantar a cabeça e vamo que vamo. Voltarei melhor e mais forte», escreveu o jogador na sua conta de Instagram.