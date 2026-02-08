VÍDEO: Nuno Mendes assiste na «manita» do PSG sobre o Marselha
Parisienses golearam no «Le Classique» por 5-0
Foi um verdadeiro atropelo que se registou este domingo no clássico entre PSG e Marselha, que terminou com o triunfo dos parisienses por 5-0, em partida da 21.ª jornada do campeonato francês.
Com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves de início, e Gonçalo Ramos lançado no segundo tempo, o PSG entrou forte e inaugurou o marcador logo aos 12 minutos, numa jogada coletiva de alto nível a terminar com a assistência de Nuno Mendes e finalização certeira de Dembélé.
Nuno Mendes serviu Dembélé de bandeja 🫡#sporttvportugal #Ligue1 #PSG #Marselha pic.twitter.com/r11dCy7rw8— sport tv (@sporttvportugal) February 8, 2026
Aos 37 minutos, o internacional francês voltou a fazer a diferença com um golaço, deixando dois adversários pelo caminho antes de fuzilar Jeffrey De Lange. Um golo digno de um Bola de Ouro.
Ousmane Dembélé faz parecer fácil 😍#sporttvportugal #Ligue1 #PSG #Marselha pic.twitter.com/aCRpj6dtc9— sport tv (@sporttvportugal) February 8, 2026
O domínio parisiense manteve-se após o intervalo. Aos 64 minutos, João Neves recuperou a bola em zona alta e cruzou para a área, com Facundo Medina a desviar inadvertidamente para a própria baliza e dilatando a vantagem parisiense no marcador.
Apenas dois minutos depois, Dembélé voltou a desequilibrar e serviu Kvaratskhelia, que fez o 4-0 com um grande remate de primeira.
Kang-In Lee (74m), acabado de entrar, fechou a goleada com uma boa jogada individual após um remate forte rasteiro.
3️⃣ golos do PSG na segunda parte para completar a mão cheia de golos ✋#sporttvportugal #Ligue1 #PSG #Marselha pic.twitter.com/ksu4tDPRAC— sport tv (@sporttvportugal) February 8, 2026
O PSG ainda esteve perto do sexto golo, já nos descontos, mas Nuno Mendes acertou no travessão após excelente combinação dentro da área.
Com este triunfo, o PSG volta à liderança do campeonato com 51 pontos e mais dois que o segundo, Lens. O Marselha encontra-se na quarta posição com 39 pontos conquistados.