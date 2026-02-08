Foi um verdadeiro atropelo que se registou este domingo no clássico entre PSG e Marselha, que terminou com o triunfo dos parisienses por 5-0, em partida da 21.ª jornada do campeonato francês.

Com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves de início, e Gonçalo Ramos lançado no segundo tempo, o PSG entrou forte e inaugurou o marcador logo aos 12 minutos, numa jogada coletiva de alto nível a terminar com a assistência de Nuno Mendes e finalização certeira de Dembélé.

Aos 37 minutos, o internacional francês voltou a fazer a diferença com um golaço, deixando dois adversários pelo caminho antes de fuzilar Jeffrey De Lange. Um golo digno de um Bola de Ouro.

O domínio parisiense manteve-se após o intervalo. Aos 64 minutos, João Neves recuperou a bola em zona alta e cruzou para a área, com Facundo Medina a desviar inadvertidamente para a própria baliza e dilatando a vantagem parisiense no marcador.

Apenas dois minutos depois, Dembélé voltou a desequilibrar e serviu Kvaratskhelia, que fez o 4-0 com um grande remate de primeira.

Kang-In Lee (74m), acabado de entrar, fechou a goleada com uma boa jogada individual após um remate forte rasteiro.

O PSG ainda esteve perto do sexto golo, já nos descontos, mas Nuno Mendes acertou no travessão após excelente combinação dentro da área.

Com este triunfo, o PSG volta à liderança do campeonato com 51 pontos e mais dois que o segundo, Lens. O Marselha encontra-se na quarta posição com 39 pontos conquistados.

